ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonda, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Ordu, Kilis, Şanlıurfa ve Niğde'de 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma baskınlarında 64 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Aydın'da ev ve araç kurşunlama, Balıkesir'de kumar oynatanlara borç verip şantaj, Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı, Ordu'da karşılıksız çekle dolandırıcılık, Kilis'te silah kaçakçılığı ve ateşli silah kanununa muhalefet, Şanlıurfa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık, Niğde'de yüksek faizle tefecilik suçlarından operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda yakalananlardan 36'sının tutuklandığını, 26'sının ise adli kontrolle serbest bırakıldığını duyuran Bakan Yerlikaya, kalanların işlemleri sürdüğünü duyurdu. 'Dolandırıcılık, tehdit, kurşunlama gibi suçlardan vatandaşlarımızı koruduk' diyen Bakan Yerlikaya, 'Mücadelemiz şehirlerin güvenliği ve milletimizin huzuru içindir. Hiçbir suç örgütü huzurumuzu bozamayacak' ifadelerin ikullandı.