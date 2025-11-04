Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son üç günde Yörük Mahallesi'nde düzenledikleri üç ayrı operasyonda kimyasala bulanmış tütün ve sentetik ecza maddeleri ele geçirdi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yörük Mahallesi'nde art arda üç operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda kimyasala bulanmış tütün ve sentetik ecza maddeleri ele geçirilirken, toplam 4 şüpheli yakalandı.

ZATİ YÖRÜKER CADDESİ'NDE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Alınan bilgiye göre 1 Kasım Cumartesi günü saat 14.45 sıralarında Zati Yörüker Caddesi'nde durumundan şüphelenilen S.M. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 4 peçete içerisinde toplam 11 gram kimyasala bulanmış tütün bulundu.

AŞIK SOKAK'TA SENTETİK ECZA OPERASYONU

2 Kasım Pazar günü saat 15.40 sıralarında Aşık Sokak'ta denetim yapan ekipler, M.Ç. isimli şahsın üzerinde 1 peçete içerisinde 5,18 gram kimyasala bulanmış tütün ve 14 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

KORU SOKAK'TA İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Aynı gün saat 21.45 sıralarında Koru Sokak'ta yapılan kontrollerde, V.O. ve G.Ç. isimli şahısların üzerlerinde 1 peçete içerisinde 6,43 gram kimyasala bulanmış tütün ile 22 adet alüminyum folyo içinde 4,99 gram uyuşturucu madde bulundu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğü vurgulanarak, vatandaşlardan şüpheli durumları emniyet birimlerine bildirmeleri istendi.