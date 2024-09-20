İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin dört bir yanında gece gündüz çalışan tüm emniyet güçlerini selamladı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, jandarma ve emniyet araçlarının hizmete alım töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik ve asayiş hizmetleri için alınan ve hizmete sunulan bu araçların 5 bin 1 tanesini emniyet teşkilatının kullanacağını, 2 bin 203 adedini ise jandarma teşkilatının kullanacağını belirterek, "Bu araçlar; asayiş, terör ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerimizin daha etkin yürütülmesini kolaylaştıracaktır" dedi.

"TOPLAMDA 7204 YENİ TAŞIT, EMNİYET VE JANDARMA BİRİMLERİMİZİN EMRİNDE OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, jandarma, asker ve sahil güvenlik personeline,Türkiye ve Türk milleti için yaptıkları hizmetler dolayısıyla kalpten teşekkür ettiğini dile getirdi.

Devlete ve millete karşı mesuliyetleri yerine getirebilmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bugün jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7204 yeni aracın hizmete alım törenini gerçekleştiriyoruz. Böylesi anlamlı bir tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı hassaten vurgulamak isterim. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı artık yeniliyoruz. Trafik ve asayiş hizmetleri için alınan ve hizmete sunulan bu araçlarımızın 5001 tanesini emniyet teşkilatımız kullanacak, 2203 adedini ise jandarma teşkilatımız kullanacak. Toplamda 7204 adet yeni taşıt, emniyet ve jandarma birimlerimizin emrinde olacak. Bu araçlar, asayiş, terör ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerimizin daha etkin yürütülmesini kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

"KOLLUK BİRİMLERİMİZİ DAHA CAYDIRICI KILACAK OLAN TEKNİK DONANIMDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni araçların onları kullanacak ekiplere şimdiden hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Her zaman söylüyorum, polisimizin ve jandarmamızın ayağının değmediği, devriye atmadığı hiçbir yer olamaz. Sadece personel sayısıyla arzu ettiğimiz güvenlik iklimini tesis edemeyiz. İnsan kaynağıyla birlikte araç, gereç, donanım ve teknolojik kapasitenin de güçlendirilmesi şart. Kolluk birimlerimizi görünür kılacak, daha hızlı, daha caydırıcı kılacak olan teknik donanım ve imkânlardır. Bugün sizlerin kullanımına sunacağımız araçlarla inşallah bu amacımıza bir adım daha yaklaşmış oluyoruz." dedi.

Devletin de asli vazifesinin vatandaşının huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Huzur ve emniyetin olmadığı bir yerde ne devlet olur ne demokrasi ne özgürlükler olur ne de ekonomik kalkınma olur. Güçlü devlet ve toplumun birincil şartı güvenliktir. Vatan topraklarının her karışında asayişin en üst düzeyde temin edilmesidir. Biz, yakın tarihimizde güvenlik noktasında yaşanan sıkıntıların acısını çok çekmiş, bunun bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Yetmişlerde sokaklarımızın nasıl kaosa sürüklendiğini, daha sonra 80'lerde, 90'larda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde nasıl bir atmosferin hâkim olduğunu gayet net hatırlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin ve pırıl pırıl evlatların o karanlık iklimde kaybedildiğini, ekonomik açıdan da millet olarak çok ağır faturalarla karşılaşıldığını kaydetti.

Ülkenin yıllarca ikinci sınıf ekonomiye ve demokrasiye mahkûm edildiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kargaşa ve çatışma ortamını da milletin ensesinde adeta boza pişirdikleri vesayet teşebbüslerinin bahanesi olarak kullandılar. 2002 yılında göreve geldiğimizde geçmiş acı tecrübelerin ışığında asayiş hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına büyük önem verdik. Eğitimden sağlığa, turizmden tarıma, savunma sanayinden enerjiye ve ulaşıma varıncaya kadar ülkemizi büyük yatırımlarla donatırken Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcı kolonlarından birini güvenlik olarak gördük. Değişen güvenlik tehditleri karşısında teknik kapasitelerimizi arttırdık." ifadelerini kullandı.