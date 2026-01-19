Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Gaziantep'i ziyaret eden 120 uluslararası öğrenciyle bir araya geldi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 60 farklı ülkeden eğitim amacıyla Türkiye'ye gelen ve 'kültür elçisi' olarak nitelendirilen 120 uluslararası öğrenciyle Gaziantep'te buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen ortak proje kapsamında düzenlenen kültür gezisi çerçevesinde öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep, zengin kültürel yapısı, tarihi eserleri ve dünyaca ünlü mutfağıyla kültür gezilerinin önemli durakları arasında yer alıyor. Bu kapsamda kenti ziyaret eden öğrenciler, Gaziantep'in medeniyet birikimini yerinde görerek şehrin kültürel dokusunu deneyimledi.

'GAZİANTEP 12 BİN YILLIK BİR EMANET'

Uluslararası öğrencilerle buluşmada konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in kadim bir şehir olduğuna dikkat çekerek, 'Gaziantep 12 bin yıllık bir emanet. Hititlerden Roma'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan bu şehir, birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden biridir' dedi. Farklı ülkelerden gelen öğrencileri Gaziantep'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, 'Bu şehrin meclisinde dünyanın dört bir yanından gelen gençleri görmek bizler için büyük mutluluk. Gaziantep tarih boyunca göç edenin kendini güvende hissettiği, insanı merkeze alan bir şehir olmuştur' ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in bir 'ensar şehir' olduğuna vurgu yapan Şahin, 'Kim olursa olsun, nerede doğarsa doğsun insanı esas alan bir medeniyet anlayışımız var. Bugün burada farklı milletlerden gençlerin bir arada olması bunun en güzel yansımasıdır' diye konuştu. Gençlere eğitimin önemine de değinen Şahin, 'Sizler geleceğin yöneticileri olacaksınız. Adaletli, merhametli ve donanımlı bireyler olarak yetişmeniz çok kıymetli. Gaziantep'i tanımanız, bu kültürü yerinde görmeniz geleceğe bakışınızı güçlendirecek' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Gaziantep'i ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren uluslararası öğrenciler ise şehirde gördükleri misafirperverlik için teşekkür etti. Öğrenciler, tarihi mekanları ve müzeleri gezmenin yanı sıra Gaziantep mutfağını yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, bu ziyaretin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.