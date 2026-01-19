Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kütahya Belediyesi'nin ana çözüm ortağı olduğu Yangın Çalışma Grubu ile Kimliklendirme ve Defin Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, Kütahya Belediyesi'nin ana çözüm ortağı olarak yer aldığı Yangın Çalışma Grubu Planı ile Kimliklendirme ve Defin Çalışma Grubu toplantısı, belediye konferans salonunda yapıldı.

Toplantıda, olası afet ve acil durumlara karşı kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, görev ve sorumlulukların netleştirilmesi ve müdahale süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi konuları ele alındı. Yangınlara hızlı ve etkili müdahale yöntemleri, afet sonrası kimliklendirme işlemlerinin doğru ve sistemli biçimde yürütülmesi ile defin hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesine yönelik planlamalar detaylı olarak değerlendirildi.

Ayrıca mevcut müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, saha uygulamalarında karşılaşılabilecek olası aksaklıklar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kütahya Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen anlayışla; afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.