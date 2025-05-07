2025 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece uluslararası yıldızların değil, Türk bisikletçilerin de sahne aldığı, geleceğe dair umut veren bir yarışa dönüştü.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl, yerli sporcuların mücadele azmi, kaçışlara girerek etaplardaki görünürlüğü ve parkurlardaki performansları hem yarışseverleri heyecanlandırdı hem de medyada daha geniş yer bulmalarını sağladı.

Yarışın en dikkat çeken hikâyelerinden biri, henüz 19 yaşında olmasına rağmen profesyonel pelotonun içinde özgüveni ve güçlü sürüşüyle öne çıkan Arda Tekirdağ idi. Genç Arda, yarışın henüz ilk etabında kaçışa girerek Türk bisikletinin yükselen yıldızlarından biri olarak adını duyurdu. Arda'nın bu çıkışı, genç yaşta uluslararası arenada fark yaratabilecek yerli sporculara olan inancı pekiştirdi.

Pro pelotonda ilk defa yarıştığını ifade eden Arda Tekirdağ, " Aynı şekilde ilk defa da sekiz etaplı bir yarışta pedal çeviriyorum. TUR benim için gerçekten büyük bir tecrübe oldu. Aynı zamanda dünyaca ünlü bisikletçileri gözlemleme şansı yakaladım. Sonuçta burada dünyanın en büyük yarışlarında etaplar kazanmış, başarılar elde etmiş sporcular var.” dedi.

Tecrübeli sporculardan Ahmet Örken ise bu yıl bambaşka bir rol üstlendiğini söyledi. Sprint yetenekleriyle tanınan Örken, bu kez dağ etaplarında müthiş bir performans sergiledi. Tırmanışlardaki aktif sürüşü ve puan toplama çabası, onu “Dağların Kralı” klasmanında son güne kadar yarışın içinde tuttu. Bu mücadele hem izleyiciler hem de basın tarafından büyük takdir gördü.

Örken, “Bu yılın benim için özel bir anlamı vardı zira 12’nci kez start aldım. Bu alanda bir Türk bisikleti efsanesi olan Rıfat Çalışkan ile de TUR’da en fazla yer alan bisikletçi olma rekorunu paylaşıyorum. Kendi adıma çok güzel işler başardığımı düşünüyorum. Daha önceki yıllarda yokuşlardaki dezavantajlarım sebebiyle kaçışlarda kendimi istediğim kadar gösteremiyordum. Bu sebeple bu yıl kendimi özellikle yokuş performansımı geliştirecek şekilde hazırladım. Nitekim yokuş klasmanını da son güne kadar zorladık.” diye konuştu.

Genel klasmanda en iyi dereceyi 65’incilikle Konya Büyükşehir Belediye Spor’dan Burak Abay elde etti.