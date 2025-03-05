Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla onaylanan 6 ayrı milletlerarası anlaşma bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yapılan Milletlerarası Anlaşmalar, göçmen işçilerin ve aile haklarının korunmasından balıkçılık işbirliğine kadar farklı alanları kapsıyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin imzaladığı 6 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre imza altına alınan milletlerarası anlaşmalar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9537)

Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9538)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İnşaatta Normatif ve Birim Fiyatlandırma Sisteminin İyileştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9539)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9540)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9541)

Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9542)

İlgili anlaşmalar, göçmen işçilerin haklarının korunmasından balıkçılık işbirliğine, inşaat sektöründe işbirliği protokollerinden güvenlik alanındaki işbirliklerini kapsıyor.