Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, uzun yolculuklarda sürücülerin farkında olmadan dikkat kaybı yaşamasına neden olan 'yol hipnozu' konusunda farkındalık çalışması başlattı. İşletme, güvenli sürüş için düzenli mola, yeterli uyku ve dikkat artırıcı önlemler alınması çağrısında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - IC Altyapı Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, trafik güvenliğini artırmaya yönelik bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İşletme, özellikle uzun yol sürüşlerinde sürücüler için önemli risklerden biri olan 'yol hipnozu' konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlara göre yol hipnozu, sürücünün uzun süre aynı koşullarda araç kullanması sonucu dikkat seviyesinin farkında olmadan azalmasına neden oluyor. Bu durum çevresel uyaranlara verilen tepkilerin yavaşlamasına ve sürüş performansının olumsuz etkilenmesine yol açabiliyor.

SAKIZ ÇİĞNEYEREK ZİHİNSEL CANLILIK KORUNMALI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi tarafından yapılan bilgilendirmede, sürücülerin dikkat seviyelerini koruyabilmeleri için her iki saatte bir mola vermeleri, araçtan inerek kısa yürüyüşler yapmaları, bol su tüketmeleri ve temiz hava almaları önerildi. Ayrıca yol boyunca aynalara ve çevre koşullarına düzenli olarak odaklanmanın dikkat dağınıklığını azaltabileceği belirtildi. Açıklamada, sürücülerin uykululuk hissettiklerinde mutlaka yolculuğa ara vermeleri ve dinlenmeden direksiyon başına geçmemeleri gerektiği vurgulandı. Sakız çiğnemek, farklı türlerde müzikler dinlemek ve sürüş sırasında dik oturmak gibi basit yöntemlerin de zihinsel canlılığın korunmasına katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Uzun yolculuklardan önce en az 6-7 saat kaliteli uyku alınmasının sürüş güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yorgunluğun trafik kazalarının başlıca nedenlerinden biri olduğu hatırlatıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi Operasyon Direktörü Engin Erdoğmuş, yol hipnozunun özellikle uzun yolculuklarda sürücülerin dikkat seviyesini olumsuz etkileyen önemli bir trafik güvenliği riski olduğunu belirtti. Erdoğmuş, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı önemli sorumlulukları arasında gördüklerini ifade ederek, 'Düzenli molalar vermek, basit fiziksel hareketler yapmak, sürüş öncesinde yeterince dinlenmek ve yorgunluk belirtilerini dikkate almak olası risklerin azaltılmasına önemli katkı sağlıyor. Gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmalarıyla daha fazla yol kullanıcısına ulaşmayı ve güvenli sürüş konusunda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz' dedi.