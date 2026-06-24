İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 128'i tutuklanırken, 61 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik son iki haftada gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 237 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Emniyet birimlerinin 42 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda çok sayıda örgüt mensubu gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yakalanan şüphelilerden 128'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 61 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal destek sağladığı, ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu ve örgütün güncel, öğrenci, finans ile mahrem yapılanmaları içinde yer aldığı değerlendirilen şüpheliler hedef alındı.

42 ilde FETÖ'ye yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden;

-128'i tutuklandı. 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM: pic.twitter.com/CWwgZvFZ3u — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 24, 2026

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, FETÖ ve bağlantılı yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden yapılara yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca operasyonları gerçekleştiren emniyet teşkilatı mensupları, istihbarat ve KOM birimleri, TEM Daire Başkanlığı personeli ile süreci koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.