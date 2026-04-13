İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 56 ilde 525 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçleri tarafından 56 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne yönelik 525 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda operasyonların gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada yakalanan şüphelilerin örgüte finansal destek sağladığı, geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve haklarında aranma kaydı bulunduğu ifade edildi.
Operasyonların terör örgütünün faaliyetlerinin ve finans yapılanmalarının engellenmesine yönelik kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Bakanlık açıklamasında, güvenlik güçleri ile yargı ve istihbarat birimlerinin koordineli çalışmasına dikkat çekilerek, terörle mücadelenin kesintisiz şekilde devam edeceği belirtildi.