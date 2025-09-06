Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "53. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" programına katıldı.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Festival Köyü açılışı sonrası uluslararası ressamlar sergisi açıldı.

Program açılışı kapsamında konuşan ve bağcılığın bu kentin bir kültürü olduğunu belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı "Bu organizasyon bölgemize sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan katkılar sağlayan uluslararası bir etkinlik. Bu etkinlik sadece tarım festivali değil, samimiyetin, dostlukların pekiştiği bir kültür festival” diye konuştu.

Festivale eşi Melek Arı ile birlikte katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı festivalin sosyal ilişkileri güçlendirmesi ve bölgenin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğin uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Arı "Bu etkinlik, yerel halkın, tarihi, kültürü ve bağcılık geleneğine olan tutkusunun yanında bölgemize gelen turistlerin ilgi gösterdiği bir festivaldir. Deniz turizmini dünyanın her yerinde bulabilirsiniz ama Kapadokya'yı sadece Nevşehir'de bulabilirsiniz. Bu yüzden turizmi ile tarımıyla kıymetli bir yer" diye konuştu.

Etkinliklere Nevşehir Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ve protokol üyeleri ile birlikte katılan Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı, konuşmalar ve açılışlar sonrası düzenlenen en güzel üzüm yarışmasında dereceye giren vatandaşlara protokol üyeleriyle birlikte ödüllerini takdim etti.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul’da bütün çiftçilere kolaylık ve bereket diledi.

Festival alanındaki stantlarda, ilçeye bağlı köylere ait yöresel ürünler sergilendi, pekmez kaynatıldı.