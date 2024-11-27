Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Hilton Midtown’da düzenlenen 52. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin kırmızı halısı dünya çapında televizyon endüstrisinin en prestijli gecelerinden biri olarak coşkuyla gerçekleştirildi.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - New York'taki kırmızı halıda Türk televizyon dünyası için tarihi anlar yaşandı.

Bu yılki törene, Türk oyuncu Haluk Bilginer ve yönetmen Onur Saylak’ın yanı sıra, Türk oyuncu Selin Yeninci de damgasını vurdu.

Haluk Bilginer, 2019 yılında kazandığı En İyi Erkek Oyuncu ödülünün ardından, Şahsiyet dizisinin ikinci sezonu ile aynı ödüle ikinci kez aday gösterildi.

Geceye katılan Bilginer, kırmızı halıda Şahsiyet dizisinin yaratıcılarından olan Onur Saylak ile birlikte boy gösterdi. Saylak, Bilginer’in başarısındaki önemli isimlerden biri olarak gecede dikkat çeken isimlerden oldu.

Bir başka tarihi an ise Selin Yeninci'nin adını yazdırdığı an oldu. Selin Yeninci, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde jüri üyeliğine seçilen ilk Türk oyuncu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Selin Yeninci, kırmızı halıya geleneksel Cumhuriyet altınlarından oluşan beşi bir yerde kolyesiyle katıldı. Kolyenin üzerinde bulunan Atatürk portresini tüm dünyaya göstermek ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına böyle bir tercihte bulunan Yeninci, jüri üyeliğine seçilerek büyük bir başarıya imza attı.