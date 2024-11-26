Mersin'de sahne alan Emir Can İğrek, alternatif popun çok güvenli ve esnek bir alan olduğun söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Farklı tarzıyla popüler müziğe yeni bir soluk getiren Emir Can İğrek önceki akşam Mersin Jolly Joker'de sahneye çıktı.

İlginin yoğun olduğu konserde seyircisi ile sohbet eden Emir Can İğrek “Hiçbir türün temsilcisi olmak istemiyorum. Herkesin başka bir tarza benzetmesi hoşuma gidiyor. Alternatif pop çok güvenli ve esnek bir alan. İstediğiniz tarzda denemeler yapabiliyorsunuz. Sizinle bağını başarı odaklı kurmuyor, duygudaş olmak hoşuma gidiyor” dedi.