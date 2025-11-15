Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine 5 günde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Milletimiz ev sahibi olsun, hem konut fiyatları hem kira fiyatları düşsün diye 81 bir ilde başlattığımız 500 bin sosyal konut projemiz büyük teveccüh gördü. 5 günde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru oldu.' ifadelerini kullandı.