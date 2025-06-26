5. Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu’nun Lansman Toplantısı Bayrampaşa’da Gerçekleştirildi

Bayrampaşa Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği iş birliğinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı Anma Koşusu öncesi, etkinliğin tanıtımına yönelik bir basın lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ve çok sayıda basın mensubu katıldı.



Lansman toplantısında konuşan Başkan Hasan Mutlu, Srebrenica’da 1995 yılında yaşanan ve 8372 masum insanın katledildiği soykırımın 30. yılı dolayısıyla düzenlenecek bu koşunun yalnızca bir anma değil, aynı zamanda insanlık adına güçlü bir farkındalık çağrısı olduğunu vurgulayarak, Srebrenica Soykırımı anma günü için buradayız. Soykırımları unutmamak unutturmamak için

buradayız. Bizler bu soykırımların unutulmaması için her türlü çabayı göstermek zorundayız"

diye konuştu.



Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi ise "Tarih adına utanç dolu bu günü anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Güvenli bölge diye ilan edilen yerde 8372 kadın erkek insan katledildi. Televizyon önünde bizlere izletildi. Ortak vicdana karşı işlenmiş bir suçtur" dedi. Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ise yaptığı konuşmada, “Unutulan soykırım, tekrarlanır” sözüne atıfta bulunarak, her yıl artan katılım ve duyarlılıkla sürdürülen bu etkinliğin, gelecek kuşaklara tarihsel sorumluluğun aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Etkinlik, 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 08.30’da Türkiye Bosna Sancak Derneği önünden başlayacak. Katılımcılar, Adapark’tan başlayacak koşu rotasında Şehit Kamil Balkan Camii ve Bosna Sokak üzerinden geçerek, başlangıç noktasında etkinliği tamamlayacaklar. Ayrıca, anma haftası kapsamında 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 19.00’da Şehitler Anıtı’na

gerçekleştirilecek yürüyüşle program devam edecek.

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