Sürdürülebilir kent vizyonunu Türkiye'nin farklı şehirlerine ulaşıma devam eden Mapei, bu yılki “Sürdürülebilir Kent Buluşmaları”nın 11.'sini Balıkesir Willmont Hotel'de gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yaparken, program Gazeteci ve Meteorolog Bünyamin Sürmeli, Mapei Genel Müdürü Selman Tarmur ve Yapı Grubu Ürün Müdürü Ali Ülker önemli sunumlar gerçekleştirdi.

İklim değişikliği, karbonsuzlaşma ve sürdürülebilir gelecek küreselleşmeyi amaçlayan etkinlikte, özellikle deprem riskini taşıyan yapıların istikrarsızlaştırılması çözümlerine ilişkin ayrıntılar öne çıktı. Belediyelerin, inşaat firmalarının, mühendis ve mimarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, sürdürülebilir kentlerin inşasında disiplinler arası işlerin birleşmesinin önemine dikkat çekildi.

BAŞKAN AHMET AKIN: “BALIKESİR'İ 21. YÜZYILIN PARLAYAN YILDIZI YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Sürdürülebilir Kent Buluşmaları'nın 11.'sinde gösterilenlere hitap eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın , kenti duyarlı, dirençli ve planlı bir şekilde bir şehir haline getirmek için yürüttükleri çalışmaları anlattı. “Balıkesir, Kaz Dağları'nın evi; Ege'nin ve Marmara'nın incisidir. Bu güzel coğrafyayı 21. yüzyıldan itibaren kuşatılmış yıldızlardan biri yapmak için Balıkesir takımı olarak üniversitelerimizle, STK'larla, akademik çevrelerle omuz omuza çalışıyoruz ” dedi.

Göreve gelir gelmez Planlama ve Kalkınma Ajansı'nı kurduklarını söyleyen Başkan Akın , çevre ve doğa dostu bir kent hedefiyle Çevre Bilim Merkezi, altyapı yenilemeleri, arıtma sistemleri, su kaçağıyla mücadele ve deniz temizliği gibi birçok konuda yatırım dönemlerini belirtti. "Yüzde 65'in üzerinde su kaçağımız vardı, bununla ilgili savaş açtık. Siyasetçiler için görünmeyen ama kentler için en kritik olan altyapı yatırımlarına güç verdik" dedi.

Kırsal mahallelerde patlamayla mücadele etmek için 50 milyon Avro'luk AB projesi kazandıklarını belirten Başkan Akın, Türkiye'nin dördüncü büyük itfaiye listesine sahip olduğunu da vurguladı. Ayrıca 8 ilçede 160 bin binada risk sınırı ve bu verilerin dijital olarak takip edildiği ifade edildi.

Tarımsal kalkınmada kooperatifleşmeyi desteklediklerini, özellikle kadın kooperatifleri için özel bir birim oluşturduklarını belirten Akın, "Çiftçimizin ürünüe sahip çıkıyoruz. Bamya üreten 90 liraya satılamayan ürünü 120 liraya dağıtarak 41 yönde Avrupa'ya sattık" şeklinde konuştu.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir mimari konusunda özel çalışmalar olduğunu da dile getiren Başkan Akın, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Verimlilik üzerine yaptığımız ödemeler Mapei'nin yedek kadrolarından çok faydalandık. Sürdürülebilirliğin kendine ilkesi edinen, bu anlayış tüm Türkiye'ye yayan Mapei'ye ve bu şekilde ilerlemeyi sağlayan ekibe teşekkür ediyorum."

HER YIL ORTALAMA 9 MİLYON İNSAN KİRLİLİK NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR

Meteorolog Bünyamin Sürmeli , Balıkesir'deki oturma odasında iklim krizi ve kısıtlamanın günümüzde genişleyen genişliklerdeki verilerle ortaya çıktığını ortaya koydu. Küresel iklim ve iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla tısladığı Sürmeli, bu patlamaların yalnızca görülmediğine, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir tehdidin oluştuğuna dikkat çekti.

Gıda israfının sürdürülebilirliğe büyük bir engel teşkil ettiğini söyleyen Sürmeli , "Dünyada 8 milyar nüfusa rağmen 32 milyar insan bes kadar üretim yapılıyor. Buna karşılık 800 milyon insan açlıkla mücadele ediyor" dedi. Ayrıca aşırı hava olaylarının dünya ekonomisine saat 16 milyon boyunca mal olduğunu vurgulayan Sürmeli, her yıl ortalama 9 milyon insanın varlığının hayatını kaybettiğini ifade etti. Bu tabloların karşısında, devletler, şirketler ve gerçekleştirilecek ortak sorumluluk sorumluluğuyla işlemlerin gerçekleştirilmesine dikkat edildi.

MAPEI'DEN, SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN 2024'TE 400.000 TON CO₂ TELAFİSİ

Toplantıda konuşan Mapei Genel Müdürü Selman Tarmur , şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini ve karbon ayak izini sürdürmeye yönelik stratejilerini aktardı. 2024 yılı itibarıyla 400.000 ton CO₂ tahliyesi gerçekleştirdiklerini belirten Tarmur, "Mapei olarak temelden çatıya kadar yapı sektörünün tüm ülkelerine yönelik geniş ve bir ürün yelpazesi sunuyoruz. İnşaat sektöründe özel kimyasal yıkıcı, dolgu malzemelerinin ve dağıtıcıların yıkıcı dünya lideriyiz" dedi.

Çevreye en az etkiyle maksimum fayda sağlayan ürünler geliştirdiklerini vurgulayan Tarmur , "Ürünlerimizi eko-sürdürülebilir ilkelere göre tasarlıyor, üretimden kâra kadar her aşamada faiz etkilerini göz önünde bulunduruyoruz. En kaliteli hammaddeleri kullanmak ve en kapsamlı insan kaynağıyla çalışmak temel ilkemiz" diye konuştu. Mapei'nin yıllık cirosunun %5'ini Araştırma ve Geliştirme yatırımlarına ayırdığını aktaran Tarmur , şirketin Milano merkezli küresel bir oyuncu olarak hem iç pazarda hem de uluslararası alanda çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

MAPEI'DEN YENİLİKÇİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜN ÇÖZÜMLERİ

Toplantının teknik sunumu bölümünde söz alan Mapei Türkiye Yapı Grubu Ürün Müdürü Ali Ülker , inşaat sektörüne yönelik sunduğu sürdürülebilir ve ürün gelişmiş çözümlerini paylaştı. Ülker, özellikle su esnekliği ve güçlendirme alanlarında öne çıkan ürün gruplarının detaylarını aktararak özelliklerini aktardığını söyledi:

"Mapei olarak, zemin, duvar ve kaplama malzemeleri için kullanılan ve tamamlayıcı ürünlerde dünya lideriyiz.Bunun yanı sıra su ve ısı çözümleri çözümleri, esnek sistemler, özel harçlar, çimento ve beton katkıları, inşaat harcamaları ürünleri ile beton ve tarihi yapı restorasyonuna yönelik teknolojik ürünlerde muhafaza edilebilir durumdayız. 7.500'ü aşkın üründen oluşan geniş ürünmiz,

Ali Ülker ayrıca, tüm bu zayıf hem teknik performans hem de potansiyel etki açısından geleceğin kent yapılarında sürdürülebilirliği destekleyen temel unsurların altını çizdi.

MAPEI Hakkında:

1937'de Milano'da kurulan Mapei'nin şu anda 57 ülkede 96 ülke ve beş kıtaya dağılmış 36 ülkede 93 üretim tarihi mevcut ve ayrıca 2023 yılı sonu itibarıyla 4,2 milyar Euro konsolide cirosu ve dünya genelinde 13.000'e yakın personel bulunuyor. bankada saklana tutulana: para miktarını ve pazar talebini karşılayan basit ürünler ve sistemler tedarik ederek yapı sektöründe uzmanlaşma; yerel ödemelerin karşılanması ve nakliye masrafları en az indirmek için uluslararasılaşma; Şirketin yatırım ve insan kaynakları açısından bağlı olduğu Araştırma ve Geliştirme. Çevre ve toplumdaki mevcutluk sürekli olarak denetlenen Mapei, kurumsal büyümenin sürdürülmesi için yukarıda geçen üç ilkeye sürdürülebilirliği de temel bir etmen olarak öğrenmenin bir şekilde dahil edilmiş durumda.

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