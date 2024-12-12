DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen “GÜRZ-29” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü "Gürz" operasyonlarının 29'uncusu 5 ilde gerçekleştirildi.

Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-29" operasyonunun detayını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1867133837936914629

Bakan Yerlikaya, terörün insanlığın ortak düşmanı olduğunun altını çizerek, birlik, beraberlik ve kardeşliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.