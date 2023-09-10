Yaşadığı şikayetler sonucunda karın bölgesinde, vücudun ana damarlarını saran bir kitle tespit edilen Berna Sevinç (32) Özel Sağlık Hastanesi'nde gerçekleştirilen robotik cerrahi operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Tespit edilen kitlenin hayati organları ve damarları saran riskli bir bölgede bulunduğunu kaydeden Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna, ekip olarak 4 saat süren operasyonun sonunda kitlenin başarıyla temizlendiğini söyledi.

5 FARKLI MERKEZ AMELİYATI REDDETTİ

Berna Sevinç'in daha önce 5 farklı merkeze giderek ameliyat olmak istediğini, fakat operasyonun riskli olması nedeniyle kabul edilmediğini dile getiren Prof. Dr. Burak Turna, “Berna Sevinç'in karnında organların arasında, aort damarı, böbreği besleyen damarlar ve bağırsağın damarlarını saran büyük bir kitle vardı. Berna Hanım daha önce farklı merkezlere ameliyat olmak için başvurmuş, ancak kitle yaşamsal organlara ve damarlara olan yakınlığı nedeniyle riskli görüldüğü için ameliyatı kabul edilmemişti. Ekip olarak bu kitlenin robotik cerrahi yöntemiyle alınması görüşünü hastamıza bildirdik. Ben ve Üroloji Birimi Uzm. Op. Dr. Emir Akıncıoğlu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Özbakkaloğlu'ndan oluşan ekiple birlikte yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucunda 8 cm'lik kitleyi tamamen çıkarttık. Hiçbir hayati organ zarar görmedi ve kitleyi geride artık bir doku bırakmadan temizlemeyi başardık” diye konuştu.

Dünyada ve ülkemizde bu operasyonu yapabilecek sayılı merkez arasında olduklarını dile getiren Turna, hastanın ameliyatın ardından birkaç gün içinde taburcu olduğunu da sözlerine ekledi.

OPERASYONDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Operasyon hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay da, “Farklı uzmanların buluştuğu, multidisipliner bir operasyona imza attık. Kistin anatomik olarak komplike bir yerleşimi vardı. Robotik cerrahinin bir alternatif olarak ameliyatları kolaylaştırdığını hep söylüyoruz. Bu kadar derin yerleşimli hayatı yapıların olduğu ve nadir görülen bu tümörde robotik cerrahinin avantajlarını bir kez daha görmüş olduk” dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Özbakkaloğlu ise şu bilgileri verdi: “Operasyon özellikle bulunduğu alan ve böbrek damarını çepeçevre sarması, aort damarına çok yakın olması nedeniyle riskliydi. Bu tarz vakalarda genellikle açık cerrahi tercih edilir. Fakat hastamıza minimal invaziv yaklaşarak hiç zarar vermeden kitlenin tamamını çıkarma şansımız oldu. Multidisipliner yaklaşım bu tarz hastalarda çok önemli. Biz de ekip olarak başarılı bir operasyona daha imza atmış olduk. Bundan sonraki yaşamında Berna Hanım’a sağlıklı günler dileriz”