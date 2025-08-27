BYD YANGWANG U9 Track Edition, Almanya’da gerçekleştirilen testte 472,41 km/s hıza ulaşarak elektrikli araçlar dünya hız rekorunu kırdı.İSTANBUL (İGFA) - Enerji araç üreticisi BYD, ileri teknolojisi ve inovasyon gücüyle sektörde çıtayı yükseltmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda lüks segment markası YANGWANG’ın en yeni süper otomobili U9 Track Edition, Almanya’daki Automotive Testing Papenburg (ATP) pistinde, 472,41 km/s hıza ulaşarak elektrikli araçlarda dünya hız rekorunu kırdı.

YANGWANG U9 modeli üzerine geliştirilen U9 Track Edition, dört motorlu e4 Platformu, DiSus-X Akıllı Gövde Kontrol Sistemi ve dünyanın ilk seri üretim 1200V ultra yüksek voltajlı araç mimarisine sahip. Bu teknolojiler sayesinde araç, 3 bin HP’nin üzerinde güç üreterek üstün hızlanma ve yol tutuş performansı sergiledi.

“BU KADAR KISA SÜREDE KENDİ REKORUMU TEKRAR KIRACAĞIMI DÜŞÜNMEZDİM”

Rekor denemesinde direksiyon başına geçen Alman pilot Marc Basseng, “Geçen yıl zirveye ulaştığımı sanıyordum. Bu kadar kısa sürede kendi rekorumu tekrar kıracağımı hiç düşünmezdim. Ama aynı pistte, yeni teknolojiler sayesinde bu mümkün oldu” dedi.

Hatırlanacağı gibi Basseng, geçtiğimiz yılki elektrikli araç hız rekorunu da kırmıştı.