Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mesleki yeterlilik ve iş güvenliği standartlarını yükseltmek amacıyla önemli bir adım attı.

Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı mesleklerin Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına alındığını açıkladı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte 40 yeni meslek daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına girerken, belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204'ten 244'e yükseldi.

Bakan Işıkhan, yapılan değişikliğin iş gücünün niteliklerini güçlendireceğini ve çalışma hayatında kalite ve güvenlik standartlarını artıracağını vurguladı.

Yeni düzenlemenin, özellikle teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilir ekonomi odaklı mesleklerde uzmanlaşmayı teşvik etmesi beklenirken bu adımın Türkiye'de mesleki eğitim ve yeterlilik sisteminin güçlendirilmesi ve iş piyasasında kalifiye iş gücünün artırılması hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.