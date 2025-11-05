Türkiye Maarif Vakfı ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen sempozyum, 'Balkanlar'da Göç ve Göçün İzleri' temasıyla 7 Kasım'a kadar sürecek.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta başlayan sempozyumun açılışında konuşan New York Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş, Balkanlar'ın tarih boyunca göç hareketlerinin merkezi olduğunu ve göçün kimlik üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya'nın medeniyetler tarihi açısından önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, vakfın 64 ülkede eğitim faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, Balkanlar'daki akademik iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş ise KOMEK kursları aracılığıyla Anadolu'nun kültür ve sanat geleneğinin Balkanlara taşındığını ifade etti.

Sempozyumda 'Balkanlar'da Göçün İzleri' paneli düzenlenirken, panelde akademisyenler, yazarlar ve gazeteciler konuşmalar yaptı. Etkinliğe Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, TİMAV Genel Başkanı Sami Bayrakçı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

7 Kasım'a kadar Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam edecek sempozyum, Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmalarını değerlendirmeyi, kültürel etkileşimleri ortaya koymayı ve kamuoyuna sunmayı hedefliyor. Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kosova, Makedonya, Mali, Romanya ve Sırbistan'dan akademisyenler de etkinliğe katılıyor.