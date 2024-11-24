Nevşehir, Kayseri, Niğde ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.ANKARA (İGFA) - Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Kayseri Valiliğ'inden yapılan açıklamada eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Adana'da Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve buzlanma ihtimalinin olduğu açıklamada 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.