Ankara Valiliği, il genelinde dün akşam başlayan ve etkisini halen sürdüren kar yağışı ve hava sıcaklarının hızla düşmesi dolayısıyla don ve buzlanma olayları uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği'nden buzlanma uyarısı geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kapanan yollar ve donan yüzeyler dolayısıyla oluşan riskleri ortadan kaldırmak ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için ilgili kurumlarımız teyakkuza geçirildiği belirtilerek, "Gerek yardım faaliyetleri ve gerekse güvenli ulaşım için Ankara il genelinde çalışmalar aralıksız sürdürülürken, kar temizleme çalışmaları ve buzlanma öncesi tuzlama işlemleri de hızla devam etmektedir" denildi.

Vatandaşların acil durumlar dışında ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafik işaretlerine ve uyarılara göre hareket etmeleri önem arz ettiği belirtilirken, “Kış Lastiği uygulamasına” riayet edilerek araçlarda kış lastiği ve zincir gibi ekipmanların bulundurulması konusunda dikkatli ve tedbirli olunması vatandaşlarımızın güvenli seyahatleri açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.