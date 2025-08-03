İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 102 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. 22 organizatör tutuklanırken, düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce’de gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarını açıkladı.

Operasyonlarda, 102 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı.22 Organizatör TutuklandıYerlikaya, yakalanan organizatörlerden 22’sinin tutuklandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1951900635063881931

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemlerine başlandığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürleri, polisler, valiler, kaymakamlar ve Göç İdaresi personelini tebrik ettiği paylaşımında, “Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz” ifadelerini kullandı.