32. Adana Altın Koza Film Festivali’nin basın toplantısı, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda; Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 32. Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Yürütme Kurulu Üyeleri Nebil Özgentürk, Hüseyin Orhan, İsmail Timuçin, Esin Küçüktepepınar, Mehmet Açar, ve Mahmut Göğebakan kamuoyunu bilgilendirdi.ADANA (İGFA) - Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını yapan Güngör Geçer; “Ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasi olarak zor günlerden geçtiği bu dönemde, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak festivalimizi; ‘barış, özgürlük ve umut’ temaları ile planladık. Geçmişte zaman zaman ara verilen festivalimizi, Zeydan Başkanımızın göreve geldiği günden bu yana istikrarlı şekilde sürdürüyoruz. İstikrarımızı sürdüreceğiz ve sinemanın barış, umut, özgürlük olduğunu söylemeye devam edeceğiz” dedi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SİNEMAYA BAKIŞI…

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sinema sanatıyla ilgili yaklaşımına da değinen Güngör Geçer şöyle devam etti: “Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele’yi anlatması için çekilen; ‘Zafer Yollarında’ adlı belge filmi hazırlıkları sırasında Ulu Önder; ‘Bu milli bir vazifedir. Çünkü Türk gençliğine bu mücadelenin nasıl kazanıldığını ispat etmek, hatıra bırakmak ancak bu filmle mümkün olacaktır’ diyerek sinemanın gücünü anlatmıştır.

Sinema dünyasının bu yıl ve geçmişte kaybettiği önemli sanatçılarını da anan Güngör Geçer, konuşmasını; basın toplantısına yoğun gösteren basın mensuplarına ve festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek bitirdi.

Festival Yürütme Kurulu Üyesi Menderes Samancılar, Altın Koza’da 7 yıldır görev yaptığını belirterek, insanın doğup büyüdüğü kente hizmet etmesinin çok anlamlı ve güzel olduğunu kaydetti. Usta Sanatçı Menderes Samancılar, bu yıl festivalde işlenecek temalardan bahsetti.

SİNEMA ADANA’YA, ADANA SİNEMAYA YAKIŞIYOR

Nebil Özgentürk de Adana Altın Koza Film Festivali’nde Başkan Zeydan Karalar’ın davetiyle görev almaya başladığını ifade ederek; “Zeydan Karalar’ın özgürlüğüne kavuşmasını ve bir an önce aramızda olmasını istiyoruz. Sinema Adana’ya, Adana da sinemaya yakışıyor. Ali Özgentürk ve diğer kaybettiğimiz sanatçılarımızın anılacağı bir festival olacak. Sinema ölümsüzlüktür” diye konuştu.

Adana Altın Koza Film Festivali’nin, sinema tarihinin en önemlilerinden biri olduğunu vurgulayan Mehmet Açar, seyirciyle sinemanın buluşturulmasının önemine değindi. Aşırılıklar çağında bulunduğumuzu söyleyen Esin Küçüktepepınar, dünyada şiddetin yükseldiğini ve Gazze’deki şiddeti, zulmü konu alan 3 film seçkisinin Adanalı sanatseverlerle buluşacağını belirtti ve filmlerle ilgili bilgi verdi.

ALTIN KOZA ÇOCUKTUR, UMUTTUR, FİDANDIR…

Hüseyin Orhan ise Adana’nın, Türkiye’nin bütün kültürel zenginliklerini içinde Barındıran bir şehir olduğunu, Adana’dan sinema ve diğer birçok sanat dalında çok sayıda sanatçı yetiştiğini kaydetti. Adana’nın bu özelliğinin ve Adanalıların sanata olan ilgisinin Adana Altın Koza Film Festivali’nin büyümesini sağladığını anlatan Hüseyin Orhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ukrayna’da, Suriye’de, Gazze’de savaş, yıkım, ölüm ve zulüm var. Onun için bu yılki mottomuz; barış, özgürlük ve umut. Altın Koza çocuktur, Altın Koza umuttur, Altın Koza fidandır diyoruz ve 5 bin çocuğumuzu sinemayla buluşturuyoruz. Film seyreden her bir çocuğumuz için bir fidan dikiyoruz. Festivalimizin 56. yılı ve 32’incisini gerçekleştiriyoruz. Kendi döneminde festivale bütün olumsuzluklara rağmen ara vermeyen ve haksız yere tutuklanan Zeydan Karalar Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tutuklanmasının ardından festivalin yapılmasını, ara verilmemesini istedi. Biz de festivalin daha iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Festivale emek veren herkese teşekkür ediyorum.”

DEPREM ŞEHİRLERİNDE FİLM GÖSTERİMİ

Mahmut Göğebakan 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan ve sanattan, kültürden yoksun kalan şehirlerde film gösterimleri yaptıklarını bildirerek, festivali her yıl nasıl daha iyi yapabileceklerine dair çalıştıklarını ifade etti.

ZENGİN FESTİVAL İÇERİĞİ

Basın toplantısının moderatörlüğünü yapan İsmail Timuçin, festival içeriğiyle ilgili önemli bilgiler vererek, yarışma filmlerinin sunumlarını yaptı. Adana Altın Koza Film Festivali’ne uzun yıllardır emek veren İsmail Timuçin, Başkan Zeydan Karalar’ın, tutuklu bulunduğu yerden, festivalin daraltılmadan, kısıtlanmadan yapılmasını istemesinin önemine değildi.