Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen SoGreen Projesi kapsamında 31 ilde uygulanacak 3 milyar TL'lik faizsiz finansman desteğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolar bütçeli Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında yeni bir adım attıklarını duyurdu.

Bakan Kacır, 10 kalkınma ajansı aracılığıyla 31 ilde eş zamanlı olarak devreye alınacak 3 milyar TL tutarındaki faizsiz finansman desteği programının ilan edildiğini belirtti. Programın özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere yeşil dönüşüm sürecinden etkilenen kesimlerin istihdamını artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Destek kapsamında; kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltımına yönelik yatırımların önceliklendirileceği ifade edildi. Bu adımla Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Bakan Kacır, paylaşımında, 'Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, kalkınma ajanslarımız eliyle 81 ilimizde yeşil dönüşümü ve sosyal kapsayıcılığı güçlendiriyoruz' ifadelerine yer verdi.

Söz konusu destek programının, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunması hem de yerel ekonomilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir rol oynaması bekleniyor.

