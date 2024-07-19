ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayında 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığını açıkladı.

Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ne ilişkin verileri yayımlayan TÜİK, Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 6,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 14,6 AZALDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 41,2, otobüste yüzde 39,1, minibüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,3, kamyonette yüzde 24,2, traktörde yüzde 22,7, otomobilde yüzde 15,2 ve motosiklette yüzde 10,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Buna göre trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 29 milyon 987 bin 701 oldu.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,5'ini otomobil, yüzde 18,8'ini motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

HAZİRAN'DA 676 BİN 83 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,5'i Renault, yüzde 10,3'ü Chery, yüzde 9,0'ı Fiat, yüzde 5,6'sı Citroen, yüzde 5,6'sı Volkswagen, yüzde 5,3'ü Hyundai, yüzde 4,7'si Peugeot, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 4,2'si Toyota, yüzde 3,9'u Honda, yüzde 3,8'i Skoda, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 2,8'i Mercedes-Benz, yüzde 2,6'sı Ford, yüzde 2,2'si BMW, yüzde 2,1'i MG, yüzde 1,8'i Nissan, yüzde 1,5'i Seat, yüzde 1,3'ü Kia, yüzde 1,0'ı Audi ve yüzde 12,1'i diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 261 bin 1 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 65,2'si benzin yakıtlı olduğu gözlendi.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 196 BİN 508'İ GRİ RENKLİ

Öte yandan Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 508 bin 801 adet otomobilin yüzde 38,6'sı gri, yüzde 25,3'ü beyaz, yüzde 13,0'ı siyah, yüzde 11,6'sı mavi, yüzde 6,3'ü kırmızı, yüzde 2,7'si yeşil, yüzde 1,0'ı turuncu, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,5'i mor ve yüzde 0,4'ü diğer renkli olduğu belirlendi.