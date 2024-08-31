30 Ağustos 1922'de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda Malkara’da coşku içerisinde kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlama etkinliklerine 30 Ağustos 2024 Cuma günü saat 9.30'da Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlandı.

Törene; Malkara İlçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğg. Cem Kamil Sağcan, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Cihan Tuncer, İlçe Emniyet Müdür V. Komiser Mehmet Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Özçoban, Siyasi Parti Başkanları ve Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, gaziler, Asker-i Erkan, öğrenciler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Törende Malkara Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Malkara Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşımızın söylenmesi ile birlikte bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı Türk Bayrağımız göndere çekildi.

Çelenk töreninin sona ermesinin ardından saat 9.45'de Kaymakamlık Makamında tebrikat töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Bulvarı üzerinde saat 10.00'da başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreninde Malkara İlçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç, 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğg. Cem Kamil Sağcan, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katılanların bayramını kutladılar.

30 Ağustos Zafer Bayramı programında Hava Savunma Teğmen Muharrem İşçi’nin yaptığı günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Mustafa Uysal Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Azra Çiçekli “30 Ağustos”, Halim Mert Çimen ise “Zafer Türküsü” adlı şiiri okudular.

Kutlama töreninde Malkara Halk Eğitimi Merkezi Halk oyunları ekibi gösterisi sergilediler.

Halk oyunları ekibi gösterisinin ardından törene katılan askeri birliklerin ve gazilerin tören geçişinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı sona erdi.