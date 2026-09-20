İzmir Büyükşehir Belediyesi Alzheimer ve Demans Merkezi, üyelerinin bilişsel becerilerini destekleyen çalışmaların yanı sıra sosyalleşebilecekleri bir ortam sunuyor. Merkezde fiziksel aktivitelerden sanat çalışmalarına, zihinsel egzersizlerden sohbet etkinliklerine kadar pek çok program uygulanıyor.

İZMİR (İGFA) - Alzaymır hastalığı hakkında toplumsal bilinci artırmak ve erken tanıya dikkat çekmek amacıyla 21 Eylül tarihi, Dünya Alzheimer Günü olarak anılıyor. 2013 yılından bu yana birinci evre alzaymır ve demans hastalarına hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Alzheimer ve Demans Merkezi, hem bilişsel ve mental gelişimi sağlayan aktiviteleri hem de sağladığı sosyal ortamı ile üyelerinin iyilik haline destek oluyor. Merkez, sunduğu imkânlarla alzaymır ve demansa adeta kalkan oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü'ne bağlı Alzheimer ve Demans Merkezi'nde psikolog olarak görev yapan Gülgün Yılmaz, 'Birinci evre demas veya alzaymır hastası kişiler, 2013 yılından bu yana hizmet veren merkezimize ailesiyle gelerek başvuruda bulunabiliyor. Hastamız 15 günlük bir uyum sürecine katılıyor. Uyum sürecinin ardından üye kaydını oluşturuyoruz. Üyelerimiz evlerinden servisle alınıp tekrar evlerine bırakılıyor. Fiziksel aktiviteler, sanat çalışmaları, bilişsel ve mental gelişim çalışmaları gibi programlar uyguluyoruz. Çengel bulmaca çözüyoruz, el-göz koordinasyonu çalışmaları yürütüyoruz, sosyalleşme amacıyla sohbet anları yaratıyoruz. Aktivitelere katılan üyelerimizden ve ailelerinden olumlu dönüşler alıyoruz. Merkezimizde, alzaymır ve demans hastalığının ilerlemesini önlemeyi ve üyelerimizin sosyal bir ortamda iyi olma hallerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Birinci evre demans veya alzaymır hastası yurttaşlarımızı merkezimize bekliyoruz' bilgisini verdi.

'EVİMİZE MUTLULUKLA DÖNÜYORUZ'

70 yaşındaki Nursel Kahramanoğlu 'Burada aktivite yapıyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz. Çok memnunuz. Evimize mutlulukla dönüyoruz' derken, 73 yaşındaki Mustafa Ünal da 'Burada yaptığımız her çalışma bize katkı sağlıyor. Çok güzel aktiviteler yapıyoruz. Burada rahatlıyoruz. Hocalarımız çok iyi. Onlarla sohbet etmek, çalışma yapmak çok hoşumuza gidiyor. Çok güzel bir hizmet. Bu yaşta böyle merkezlere katılmak çok önemli. Evde televizyon seyretmektense burada aktivite yapıyoruz. Alzaymır ve demans hastalarının buraya gelmesini tavsiye ederim' diye konuştu.

Merkezde aktivitelere katılan 73 yaşındaki Yüksel Güzel ise 'Ben buraya gelmekten çok memnunum. Merkezi kızım araştırıp buldu. Ben sosyal biriyim ve evde oturmayı sevmiyorum. Burada boyama çalışması yapıyoruz, soru-cevap etkinliği yapıyoruz. Bir süredir alzaymır hastasıyım. Babam da alzaymır hastasıydı. İlaç kullanıyorum, bu merkez de tedavimi destekliyor. Yerimiz çok güzel. Servisle gidip geliyoruz. Grup arkadaşlarımız da çok iyi' dedi.

Servis ve bir öğün yemek hizmeti de dahil olmak üzere haftanın üç günü merkeze gelen üyelerden aylık 960 TL, iki günü gelen üyelerden ise 780 TL ücret alınıyor.