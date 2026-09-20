Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Selçuklu'da düzenlenen etkinlikte çocuklar bisikletlerinin bakım ve onarımı yaptırırken, Selçuklu Belediyesi'nin hazırladığı birbirinden renkli aktivitelerle de keyifli vakit geçirdi.

KONYA (İGFA) - Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olması dolayısıyla yıl boyunca bisiklet kullanımını teşvik eden çalışmalar sürdürülürken, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında da yeni bir uygulama hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde TOKİ konutlarında vatandaşların bisikletleri ücretsiz şekilde tamir ediliyor.

Projenin en geniş saha uygulamalarından biri de Selçuklu'nun en büyük toplu konut yerleşimi olan Ardıçlı TOKİ Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Ardıçlı TOKİ Ortaokulu'nda Selçuklu Belediyesi'nin saha koordinasyonu ve bölge planlaması desteğiyle gerçekleştirilen programda çocukların bisikletlerinin bakım ve onarımları Bisiklet Destek Araçları'nda ücretsiz bir şekilde yapıldı.

Ayrıca Selçuklu Belediyesi tarafından okul bahçesine kurulan şişme oyun grupları ve interaktif oyunların yanı sıra labirent oryantiring, jonglör gösterisi, animatör etkinlikleri, yüz boyama ve balon dağıtımı gerçekleştirildi. Çocuklar ayrıca basketbol ve futbol etkinliklerine de katılarak doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Etkinliklere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Projenin ilk adımını bisiklet şehri olan Konya'da attıklarını ifade eden Emlak Konut Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ, 'Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un bize vermiş olduğu yetkiler dahilinde bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteriyoruz. Çocuklarımızın bisikletlerinin tamir ihtiyaçlarını gidermek adına çok eksiklerinin olduğunu gördük, tespit ettik. Sadece Konya'da değil, tüm Türkiye'de sitelerimize gidip bütün vatandaşlarımızın çocuklarımızın eksiklerini tespit ettik. Bunun ilk adımını böylelikle Konya'dan atmış olduk. Faydalı bir şey yaptığımızı da bu çocuklarımızın gözlerindeki o ışıltıyla görmüş olduk. İnşallah bu hizmetimiz biz olsak da olmasak da devam edecek. Bu vesileyle başkanımız bizi burada misafir etti, misafirperverliği için kendisine ve etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza, ailelerimize teşekkür ediyorum' dedi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'KONYAMIZ AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ UNVANINI HAK EDEREK ALDI'

Böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Konyamız bir bisiklet şehri, Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını hak ederek aldı. Türkiye'deki en uzun bisiklet yoluna sahip olan şehrimizde yüzlerce kilometrelik bisiklet yoluyla Avrupa'da da adını duyurmuş durumda. Bu yüzden Büyükşehir Belediyemizle birlikte bizler de ilçe belediyeleri olarak Konyamızda bisiklet kullanımını da artırmak için çok farklı etkinlikler, organizasyonlar hayata geçiriyoruz. Sadece bisiklet yolları yapmakla kalmıyoruz. Çocuklarımızın bisikletleriyle keyifli zaman geçirebilecekleri parklar da inşa ediyoruz. Buralarda gençlerimiz, çocuklarımız bisikletleriyle keyifli vakitler geçiriyor. Yine yapımını tamamladığımız, inşallah önümüzdeki süreçte açılışını gerçekleştireceğimiz, içerisinde en uzun bisiklet ve yürüyüş parkurunun da bulunduğu büyük bir parkımızı da tamamladık. Kesintisiz bisiklet yolunu da sağladıktan sonra hemşehrilerimizle birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Bu parkımızda 6 kilometrelik kesintisiz bir bisiklet yolunu da hayata geçirmiş olacağız' dedi.