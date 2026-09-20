Osmangazi Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Öğrencilerin sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde kantinler kapsamlı şekilde inceleniyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Karakolu ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, iş yerlerinin hijyen koşulları, satışa sunulan gıdaların son tüketim tarihleri, fiyat etiketleri ve işletme ruhsatları kontrol ediliyor.

Mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanıyor. Denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürünleri bulunduran ve gerekli şartları karşılamayan kantinlere idari para cezası kesiliyor. Denetimler, zabıta memurları, gıda mühendisleri, sağlık görevlileri, biyologlar, veteriner hekimler ve gıda teknikerlerinden oluşan uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

İlçe genelindeki okullarda sürdürülen çalışmalarla, öğrencilerin sağlıklı koşullarda hizmet alması ve güvenilir gıdaya erişebilmesi için kantinlerin belirlenen standartlara uygunluğu okul sezonu boyunca takip edilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın talimatları doğrultusunda kantin denetimlerine başladıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Karakolu Amiri Yusuf Kudret Nalbant, '2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kantin denetimlerimize başladık. Okul sezonu boyunca tüm kantinlerimizi düzenli olarak denetleyerek, tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesini sağlıyoruz. Denetimlerimiz zabıta memurları, gıda mühendisleri, sağlık görevlileri, biyologlar, veteriner hekimler ve gıda teknikerlerinden oluşan uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Denetimler kapsamında ruhsat, vergi levhası ve hijyen eğitimi belgelerini kontrol ediyor, ayrıca kantinlerde bulunan gıdaların tüketime uygun olup olmadığını denetliyoruz. Bu çalışmalarımızla öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.' şeklinde konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN DENETİMLERİMİZ SÜRECEK'

2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Osmangazi Belediyesi Gıda Teknikeri Serhat Day, 'İlçemizde bulunan tüm kantinleri okul sezonunun başlamasıyla birlikte denetlemeye başlıyoruz. Denetimler sırasında tespit ettiğimiz eksiklikler varsa, gerekli süreyi vererek bu eksikliklerin giderilmesini sağlıyoruz. Verdiğimiz süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında gerekli işlemleri uyguluyoruz. Öğrencilerimizin sağlığı için eğitim-öğretim yılı boyunca boyunca denetimlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Yapılan denetimlerle eksiklerini giderme fırsatı yakaladıklarını belirten kantin işletmecileri de, 'Osmangazi Belediyesi ekipleri gerçekleştirdikleri denetimlerde bizlere gerekli uyarılarda bulundular. Küçük eksiklerimiz var, onları da en kısa sürede gidererek gerekli düzenlemeleri yapacağız.' şeklinde konuştu. Okul kantinlerinin düzenli olarak denetlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrenciler ise Osmangazi Belediyesi'ne sağlıklarını düşünen denetimlerden dolayı teşekkür etti.