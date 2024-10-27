Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel e-ticaret hacminin 2019 yılından bu yana yüzde 75 büyüme kaydettiğini belirterek, 2024 yılı sonunda 6,3 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi. Bolat, hedeflerinin 2028’de e-ihracatın toplam mal ihracatındaki payını yüzde 10’a yükseltmek olduğunu ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - TürkMedya'nın düzenlediği E-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Finans Ofisi Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.



2022'de e-ihracatın payının yüzde 0,91olduğunu hatırlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün itibarıyla bu oran mal ihracatımız içinde e-ihracatın payı yüzde 2,6'ya yükseldiğini belirterek, "Yıl sonu beklentimiz, 7,5 milyar dolar e-ihracatla toplam mal ihracatımızın içindeki payı yüzde 3’e yükseltmektir." dedi. Bakan Bolat, hedeflerinin Kalkınma Planı’nın son yılı olan 2028’de e-ihracatın toplam mal ihracatındaki payını yüzde 10’a yükseltmek olduğunu da belirtti.

Türkiye'de 2023 sonu itibarıyla esnaf, şirket, işletme olarak 4,5 milyon kuruluş bulunduğunu söyleyen Bolat, bu işletmelerin 1,5 milyonunun perakende işletme olarak faaliyet gösterdiğini vurguladı. Bolat, 2023'te Türkiye'de toplam ticaret hacminin yaklaşık 60 trilyon lira olduğunu belirterek, "Bunun içinde perakende ticaretin hacmi ise 10,5 trilyon lira olarak gerçekleşmişti. Perakende ticaret toplam ticaret içinde yüzde 17'lik paya ulaşmıştı. Bu da perakende sektörünün ülkemiz için çok ciddi bir ticaret hacmine sahip olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak perakende sektöründe yapılan düzenlemelerle bir yandan etkin ve sürdürülebilir bir rekabet ortamının tesis edilmesini amaçladıklarını dile getiren Bolat, bir yandan da sektördeki işletmelerin dengeli bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

E-İHRACATI TEŞVİK EDEN YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Bolat, Bakanlık olarak, piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara önlemeye ayrıca e-ticaret ve perakende sektörünü regüle etmeye yönelik bütün tedbirleri almaya devam ettiklerini, denetim faaliyetlerini de kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Mecliste Bakanlık olarak hazırladıkları tüketicileri daha etkin koruyacak yeni düzenlemelerin kabul edildiğini anımsatan Bolat, "Tüketicilerin daha etkin korunmasını sağlayan bu kanun ile tüketici kredisi ve konut kredisi sözleşmelerinin mesafeli usulle de kurulabilmesi imkanı getirildi." ifadesini kullandı. Bolat, kadınların ticari hayata katılımının teşvik edildiğini ayrıca mal veya hizmet alanında tüketicilere başta cayma hakkı olmak üzere yeni haklar tanındığını da belirterek, "Saadet zinciri olarak bilinen ve yasa dışı olan piramit sistemlerden kaynaklı dolandırıcılıkların neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla da doğrudan satış sözleşmelerine ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı." diye konuştu.

E-ihracat pazaryerlerinden Türkiye'ye yönelik yoğun bir ithalat dalgasının başlaması karşısında e-ihracatı geliştirmek amacıyla da firmaların, esnafın, üreticinin, e-ticaret pazaryerlerinin hem rekabet gücünün hem karlılıklarının artırılması, iş gücü piyasasında kayıplar olmaması, sınır ötesi e-ihracatın teşvik edilmesi için önemli bir düzenleme getirildiğine dikkati çeken Bolat, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak e-ihracatı teşvik eden yeni düzenlemelerin Meclis'te kabul edildiğini aktardı.