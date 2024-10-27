Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Pelen Yöresel Ürün Satış Merkezi’nde incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Ankara Yolu üzerinde, Konya Bilim Merkezi’nin yanında yer alan Pelen Yöresel Ürün Satış Merkezi’nde yöresel ürünlerin yanı sıra kaliteli ve değerli hediyelik ürünlerin de satışının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Altay, Pelen Yöresel Ürün Satış Merkezi’nde kooperatiflerin de desteklendiğini vurguladı.

Başkan Altay, Konya’yı bir turizm şehri yapma konusunda yoğun gayret içerisinde olduklarını belirterek, “Özellikle Ankara Yolu istikametinde seyreden vatandaşlarımız için güzel bir dinlenme alanı, yöresel ürünlerin satışlarıyla ilgili güzel mekan yaptık. Bilim Merkezi’ne gelmeden sağda, Pelen markasıyla açtığımız tesisimiz içinde bulunan Fera, yoldan geçenler için bir dinlenme imkanı oluştururken burada özellikle Konya’ya ait doğal ve hijyenik ürünler, hediyelik eşyalar alabilecekleri; yine KOMEK Zeybe ve Anatoya markasıyla ürettiğimiz ürünleri bulabilecekleri güzel bir mekan ortaya çıktı. Pelen markasıyla Konya’nın turizmine çok önemli bir katkı sunmayı arzu ediyoruz" dedi.

PELEN YÖRESEL ÜRÜN SATIŞ MERKEZİ HİZMETE SUNULDU

Yöresel ürünlerin yanı sıra kaliteli ve değerli hediyelik ürünlerin satışının yapıldığı Pelen, aynı zamanda kooperatifleri desteklemek amacıyla, bünyesinde kadın kooperatiflerini de bulunduruyor. KOMEK Zenobya, Anatoya ve Zeybe ürünlerinin de satışa sunulmasıyla geniş bir yelpazede yerel ve kültürel değerlerin yaşatılması amaçlıyor.

Konbeltaş bünyesinde üretilen Palize markalı reçel, tahin ve Konya kültürünün geleneksel tatlısı olan Kenevir Helvası da Pelen’de satışa sunuluyor. Ayrıca Konbeltaş işletmesi olan Fera Coffee de Pelen içinde müşterilerine hizmet veriyor.