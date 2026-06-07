Merkez Av Komisyonu (MAK), 2026-2027 av döneminde geçerli olacak avcılık usul ve esaslarını belirledi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar; av sürelerinden yasak türlere, avlanma yöntemlerinden koruma tedbirlerine kadar birçok düzenlemeyi kapsadı.

ANKARA (İGFA) - Ülke genelinde 2026-2027 av sezonunda uygulanacak avcılık kuralları, Merkez Av Komisyonu (MAK) tarafından alınan kararlarla netleşti.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde oluşturulan komisyon, av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliğini esas alarak kapsamlı düzenlemelere imza attı.

Kararlarda; avlanma süreleri, avcı başına günlük av hayvanı limitleri, yasaklanan devlet ve genel avlak alanları, türler ve avlanma günleri ile ilgili hükümler yer aldı.

Ayrıca il bazında yasaklanan türler, korunacak ve avına izin verilen yaban hayvanları da belirlendi.

Düzenlemeler kapsamında avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçler, avlanma usulleri, yaban domuzu sürek avı esasları ile mücadele amaçlı avlanma kuralları da yeniden tanımlandı.

25 üyeden oluşan Merkez Av Komisyonu'nun aldığı kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararın detaylarına ve bölgesel ve il bazında koruma altına alınan hayvanların listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz