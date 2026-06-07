Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Güvenilirliği Günü kapsamında yaptığı paylaşımda, yılda 1,3 milyon denetimle gıda güvenliğini güçlendirdiklerini ve 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasıyla vatandaşları sürece dahil ettiklerini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gıda yönetiminde üreticinin emeği, bilimsel yaklaşım ve sıkı denetim mekanizmalarını bir araya getirdiklerini belirtti.

Gelişmiş laboratuvar altyapısı ve Türk Gıda Kodeksi kapsamında yürütülen düzenlemelerle vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının hedeflendiğini ifade eden Yumaklı, yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Gıda güvenliğinde şeffaflığı artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasına da dikkat çeken Yumaklı, vatandaşların denetim süreçlerine doğrudan katılımının sağlandığını vurguladı.

Bakan Yumaklı, açıklamasında gıda güvenliğinin aynı zamanda gelecek nesillerin korunması anlamına geldiğini belirterek, bu alanda çalışan tüm üreticilerin ve görev yapan personelin Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nü kutladı.