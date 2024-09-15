Gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi sevenler için her yeni yıl, yeni seyahatlere açılan temiz bir sayfa... Seyahatseverler, 2025 yılı için şimdiden planlarını yapmaya başladı bile. 2025 yılını gezerek geçirmek isteyenler için resmi ve dini tatil günlerini derledik.İSTANBUL (İGFA) - Seyahatseverler için her yeni yıl yıl, farklı yerleri keşfedip anılarına yenisi ekleyecekleri yeni bir heyecan.

2025 yılı; bayram tatillerinin hafta sonu, resmi tatillerin ise hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle alıştığımız uzun tatilleri kapsamasa da, yeni yerler keşfetmeyi sevenler için harika fırsatlar sunuyor. 2025 yılındaki resmi ve dini tatil günlerini hesaplayıp, seyahat rotalarını şimdiden çizmek isteyenler ise hiç de az değil.

Online seyahat uygulaması Obilet, 2025 tatil rotalarını şimdiden oluşturup 2025’e seyahatle girmek isteyenler için resmi ve dini tatilleri derledi. Günübirlik şehir keşiflerinden, birkaç gün izin alarak tatili uzatabileceğiniz alternatiflere kadar birçok öneriyi seyahatseverler için hazırladı.

Buna göre 2025 yılında resmi ve dini tatillerin toplamı 16 gün. Çoğu hafta ortasına denk gelen resmi tatilleri, 2-4 günlük izinlerle birleştirip daha uzun tatil yapmak isteyenler yıllık izinlerinden bu günlere denk gelen 15 gün için izin aldıklarında 2025’te 41 günü tatilde geçirebiliyor. Haydi şimdi takvimi elinize alın, Obilet’in hazırladığı 2025 tatil günlerini takip ederek yeni seyahatlerin planını şimdiden yapın!

YENİ YIL (1 OCAK) Hafta ortası olan çarşamba gününe denk gelen yeni yıl tatili, her ne kadar tek günü kapsasa da gezgin ruhlar için daha uzun bir tatile dönüştürülebiliyor. Bu tatili ister günübirlik gezilerde, isterseniz hafta başı 2 gün izin alarak 5 günlük uzun bir tatile çevirebilirsiniz. Yeni yıla nasıl girerseniz tüm yıl öyle geçer derler. Bu yüzden yeni yıl için planınızı şimdiden yapmaya başlayabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI (30 MART – 1 NİSAN) 30 Mart Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı tatili, 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Kültür turları yapmak, yeni bir şehri veya ülkeyi keşfetmek için 4 günlük ideal bir tatil sunuyor. Bu tatili daha uzun bir seyahate dönüştürmek isteyenler ise haftanın kalan 3 gününü de izin alarak 9 günlük uzun rotaları da listesine ekleyebilir.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Hafta ortasına denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tek günlük tatil nedeniyle günübirlik seyahatler için ideal. Şehre yakın kaçış rotalarına şimdiden bakmaya başlayabilir, isterseniz hafta başı 2 gün izin alarak bu bayramı 5 günlük uzun bir rotaya dönüştürerek yeni bir şehri keşfedebilirsiniz.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Perşembe gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde günübirlik seyahate çıkarak daha önce keşfetmediğiniz yakın şehirlere doğru bir rota çizebilirsiniz. Bunun yanı sıra cuma günü izin alarak bu tatili 4 günlük keyifli bir seyahat deneyimine de dönüştürebilirsiniz. Haydi tatil planlarınızı şimdiden yapmaya başlayın!

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününü içeren tek günlük bu tatil, hafta sonu tatiliyle birleştirilince 3 günlük kısa bir seyahate olanak tanıyor. İster yurt içinde ister yurt dışında yakın bir destinasyonu seçerek seyahat planınızı şimdiden oluşturun.

KURBAN BAYRAMI (6 - 9 HAZİRAN) 6 Haziran Cumartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatilinde 4 günlük bir seyahat için rotalarınızı şimdiden belirleyin. Bu tatili daha uzun bir seyahate dönüştürmek isterseniz 3 gün izin alarak 9 günlük bir plan da yapabilirsiniz.

MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ (15 TEMMUZ) 15 Temmuz 2025 Salı günü olan Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde ister tek günlük tatille bulunduğunuz şehri ya da komşu şehri keşfedebilir, dilerseniz pazartesi günü için izin alarak 4 günlük keyifli bir seyahate çıkabilirsiniz.

ZAFER BAYRAMI (30 AĞUSTOS) 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü kutlanacak Zafer Bayramı, hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kısa kaçış planları için en ideal tarihlerden. Mevsim itibariyle de yazın sonuna denk gelen bu tatilde, ister arabayla yakın bir şehri keşfedin isterseniz de yazın son günlerini bir hafta sonu tatiliyle birleştirin.

CUMHURİYET BAYRAMI (29 EKİM) Hafta ortası, çarşamba gününe denk gelen tek günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinde, bu coşkuyu isterseniz bulunduğunuz şehirde keyifli bir kutlamaya katılarak geçirin, isterseniz bu tatili hafta başı 2 gün izin alarak 5 günlük keyifli bir kaçamağa dönüştürün.