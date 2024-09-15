Edirne'de geçmiş dönem Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun kızı Cansu ile Hanife Ölmez'in oğlu Oğulcan Edirne Lalezar’da hayatlarını birleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın nikah akitlerini kıydığı törende, genç çiftin şahitliklerini CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Geçmiş Dönem CHP Milletvekilleri Nejat Gencan, Gülay Yedekçi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Mine Onar ve Fatih Şahin yaptı.

Akın, evlilik cüzdanını Cansu ile Oğulcan’a vererek bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Lalezar’daki düğün büyük bir katılım ile gerçekleşirken İYİ Parti geçmiş dönem milletvekili Orhan Çakırlar, siyasetin önde gelen isimleri, birçok belediye başkanı ve konuklarda yer aldı.