Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Çatalağıl Mahallesi'nde ulaşım konforunu artıracak sathi asfalt kaplama çalışmasına başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Çatalağıl Mahallesi çevre yolu ve Çatalağıl Mahallesi ile Akçalar Mahallesi'nin bağlantı yolu olmak üzere 2 farklı alanda toplam 3 bin metre uzunluğundaki güzergahta, sathi asfalt kaplama uygulama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayrıca mevcut durumda 6 metre olan yol genişliği de 7 metreye çıkarılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgede ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.