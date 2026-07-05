Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla Hamitler Mahallesi'nde vatandaşlara aşure ikram ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hamitler Mahallesi'nde düzenlenen aşure ikramında vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün en önemli simgelerinden biri olan aşure geleneğini hemşehrileriyle paylaşan Başkan Aydın, mahalle sakinleriyle yakından ilgilendi. Kazanlarda özenle hazırlanan aşureler, Başkan Erkan Aydın'ın da katılımıyla vatandaşlara ikram edildi. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen, önerilerini not alan ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Başkan Aydın, mahalle sakinleriyle içten diyaloglar kurdu.

BAŞKAN AYDIN PAZAR ESNAFINI DOLAŞTI

Mahalle ziyareti kapsamında dayanışma ruhunu vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Birlik ve beraberlik içerisinde olmak için aşurelerimizi dağıtıyoruz. Kerbela'da şehit olan Hz. Hüseyin ve ehl-i beyti anmak için, Muharrem orucundan sonra yurttaşlarımızla Osmangazi'nin dört bir tarafında aşurelerimizi paylaşıyoruz. Allah kabul etsin. ifadelerini kullandı.

Programın ardından Hamitler Kapalı Pazar Alanı'nı gezen Başkan Erkan Aydın, tezgahları tek tek ziyaret ederek pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Aydın, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.