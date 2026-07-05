Haziran enflasyonunun ardından belirlenen maaş artış oranları kamu çalışanları ve emeklilerde hayal kırıklığı yaratırken, Yeni Sendika Bursa Şube Başkanı Salih Bayram 'Zamlar ekonomik gerçekliği yansıtmıyor' dedi.

BURSA (İGFA) - Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesi, memur ve emekliler arasında tepkiye yol açtı.

Yeni Sendika Bursa Şube Başkanı Salih Bayram, açıklanan artışların çalışanların içinde bulunduğu ekonomik koşulları karşılamaktan uzak olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

Yeni Sendika Bursa Şube Başkanı Salih Bayram, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan maaş artış genelgesine ilişkin yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının giderek derinleşen ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bayram, artan enflasyon, kira fiyatları, ulaşım giderleri ve temel yaşam maliyetlerinin maaş artışlarını etkisiz hale getirdiğini vurgulayarak, 'Açıklanan maaş artışları geçim sıkıntısını hafifletmeye yetmiyor' dedi.

Sendika olarak taleplerini her platformda dile getireceklerini belirten Bayram, 'Enflasyon karşısında eriyen maaşlara dikkat çekmeye, adil ücret ve refah payı mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Sessiz kalmayacağız' ifadelerini kullandı. Bayram ayrıca, kamu çalışanlarının alım gücünün korunması için yalnızca enflasyon farkının yeterli olmadığını, kalıcı refah sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.