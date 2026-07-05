Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. Uluslararası Aromaterapi Festivali kapsamında Prof. Dr. Murat Baş, 'Longevity tabakta neler var?' başlıklı seminerde sağlıklı yaşlanma üzerine önemli bilgiler paylaştı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Balıkesir Uluslararası 7. Aromaterapi Festivali' kapsamında Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) alanında uzman birbirinden kıymetli isimler, birbirinden değerli seminerler gerçekleştiriyor.

Son yıllarda oldukça popüler olan ve adını daha çok duymaya başladığımız 'Longevity' yani 'Sağlıklı Yaşlanma' kavramı hakkında Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Murat Baş 'Longevity tabakta neler var?' adlı bir seminer verdi.

'ZİRVE SÜRESİNİ UZATMAK ÖNEMLİ'

Yaşam süresini hastalıklardan uzak ve enerjik geçirmeyi hedefleyen bütüncül ve kişiselleştirilmiş bir tıp yaklaşımı olan Longevitynin içerisinde; sağlıklı yaşam, ömür ile zirve süresi kavramlarını barındırdığını söyleyen Prof. Dr. Murat Baş 'Longevityi genellikle ömrü uzatmak gibi algılıyorlar fakat böyle bir şey değil. Zirve süresi özellikle bir insanın hayatındaki metabolik, fiziksel ve ruhsal olarak en yüksek olduğu dönem. Bu dönemin uzatılabiliyor olması Longevity anlamında önemli bir parametre olarak kabul ediliyor.' dedi.