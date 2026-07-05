Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Güçlü Kadın, Güçlü Yarınlar' mottosuyla yürüttüğü 'Sağlıklı Yaşamın Desteklenmesi' programı kapsamında kadınları bu kez at biniciliği etkinliğinde buluşturdu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar hem farklı bir spor deneyimi yaşadı hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sağlıklı Yaşamın Desteklenmesi' programına katılan kadınlar, bu kez at biniciliği etkinliğinde buluştu.

'Güçlü Kadın, Güçlü Yarınlar' mottosuyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar hem farklı bir spor deneyimi yaşadı hem de sosyal bağlarını güçlendirdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen program kapsamında Karaman, Camili ve Korucuk bölgelerinde yaşayan kadınlar, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yıl boyunca ücretsiz yürüyüş, bisiklet, pilates, step-aerobik ve voleybol etkinliklerine katılarak sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanıyor, sosyal hayata daha aktif şekilde katılım sağlıyor.

Program kapsamında düzenlenen sosyal etkinliklerden biri olan at biniciliğinde kadınlar doğayla iç içe keyifli vakit geçirirken, farklı bir spor dalını deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik, kadınların sosyal etkileşimini artırırken motivasyonlarına ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesine de katkı sundu.