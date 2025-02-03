Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığındaki toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlendiği kaydedildi.

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlendiği bildfirildi.

"Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir" denilen açıklamada, "Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir" ifadeleri yer aldı.