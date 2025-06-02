TÜİK’in 2024 verilerine göre sinema seyircisi yüzde 4,9, tiyatro seyircisi yüzde 28,2 artarken, opera ve bale seyircisi yüzde 59,6, orkestra ve koro seyircisi ise yüzde 84,2 yükseldi. Sinema salonu sayısı 2 bin 776’ya, tiyatro salonu sayısı bin 25’e ulaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye’de kültürel etkinliklere ilginin 2024 yılında arttı. Yerli sinema ve tiyatronun yükselişi, opera, bale ve müzik etkinliklerindeki seyirci artışı, sanatın toplumdaki yerini güçlendirdi.

SİNEMA SEYİRCİSİ 32,5 MİLYONA ULAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları ve Opera Balesi Genel Müdürlüklerinin idari kayıtlarına dayanan verilere göre; 2024’te sinema salonu sayısı yüzde 6 artarak 2 bin 776’ya, koltuk sayısı 317 bin 274’e yükseldi. Toplam 736 film vizyona girerken (295 yerli, 441 yabancı), seyirci sayısı yüzde 4,9 artışla 32 milyon 538 bin 289’a ulaştı. Yerli film seyircisi yüzde 34,7 artarak 18,5 milyon, yabancı film seyircisi ise yüzde 18,6 azalarak 14 milyon oldu.

TİYATRODA REKOR BÜYÜME

2023-2024 sezonunda tiyatro salonu sayısı yüzde 26,9 artarak bin 25’e, koltuk sayısı 431 bin 631’e çıktı. Tiyatro seyircisi yüzde 28,2 artışla 8 milyon 53 bin 186’ya ulaştı.

Oynanan eser sayısı yüzde 18,5 artarak 9 bin 744 oldu; telif eser seyircisi yüzde 29,5 (5,9 milyon), çeviri eser seyircisi yüzde 25 (2,2 milyon) yükseldi.

Yetişkin eseri gösterileri yüzde 44,7 artarak 22 bin 929’a, çocuk eseri gösterileri yüzde 8 artarak 12 bin 474’e ulaştı. Devlet Tiyatroları, 224 eserle 5.906 gösteri yaptı ve 1,8 milyon seyirciye ulaştı.

OPERA VE BALE SEYİRCİSİ YÜZDE 59,6 ARTTI

2023/24 sezonunda 6 ilde faaliyet gösteren Devlet Opera ve Balesi, gösteri sayısını yüzde 34 artırdı. Opera ve bale seyircisi yüzde 59,6’lık bir sıçrama ile dikkat çekti.

Orkestra ve Koro’da yüzde 84,2’lik Seyirci Artışı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk, seyirci sayısını yüzde 84,2 artırarak 489 bin 975’e ulaştırdı. Orkestra seyircisi yüzde 47,9, koro seyircisi yüzde 82,5, topluluk seyircisi ise yüzde 150,5 artarak 191 bin 571 oldu.