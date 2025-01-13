Kocaeli Büyükşehir’e bağlı Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, 2024 yılında 7 bin kişiye deprem eğitimi verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde 2024 yılında 7 bin kişiye deprem eğitimi verildi.

AMAÇ AFETE HAZIR TOPLUM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Simülasyon Merkezi'nde depremin tüm gerçekçiliği ile yaşatılarak vatandaşların olası bir felakete daha iyi hazırlanabilmeleri sağlanıyor. Bu kapsamda 2024 yılında 7 bin kişinin depremlere karşı bilinçlenmesi amaçlandı.

7 BİN KİŞİYE UYGULAMALI EĞİTİM

Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’ni kurarak, uygulamalı deprem eğitimlerinin öncüsü olan Büyükşehir, 7’den 70’e herkese deprem bilinci oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli ve Düzce gibi 10 farklı depremin gerçek ölçümleri kullanılarak yapılan deprem odası simülasyonuyla öğrenci ve yetişkinlere deprem bilinci aşılanıyor. Planlı çalışmalar sayesinde bir yandan depremin kentteki izlerinin silindiği, diğer taraftan da farkındalık oluşturmak için eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü çalışmamalarda çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 7 bin 265 kişiye 2024 yılında uygulamalı eğitim verildi. Yapılan simülazisyonlar ile sarsıntıları bire bir yaşayan vatandaşlar, deprem sırasında hayat kurtarıcı noktaları yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor.

12 FARKLI DEPREM DENEYİMİ

Deprem simülasyon cihazı 12 farklı deprem deneyimi yaşatabiliyor. Simülasyon cihazında değişik yaş gruplarına göre senaryo seçimi yapılırken pedagojik olarak 9 yaş ve üstü isteyen kişiler simülasyona alınıyor. 25’er kişilik gruplar halinde verilen bu eğitimler 60 dakika sürüyor. AFAD ve Kandilli tarafından verilmiş sertifikalara sahip eğitmenler tarafından verilen bu eğitimlerde değişik yaş gruplarına göre hazırlanmış sunumlar, animasyon ve videolarla deprem bilinci eğitimleri veriliyor. Eğitimin ilk bölümü teorik olarak yapılıyor ve daha sonra gruplar halinde deprem simülatörüne alınarak katılımcılara deprem deneyimi bire bir yaşatılıyor.