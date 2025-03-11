Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu, 18 Mart 2025 Salı günü Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda “1915 – Bir Hilal Uğruna” adlı eserini sanatseverlerle buluşturacak.İSTANBUL (İGFA) - Sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya’nın üstlendiği eser, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman ecdadımıza adanmış bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin inanç, cesaret ve vatan sevgisinin en büyük simgelerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Devlet Halk Dansları Topluluğu, bu büyük destanı sanatın gücüyle sahneye taşıyarak, tarihin derin izlerini, dans, müzik ve farklı sahne teknikleri ile izleyiciye aktaracak.

Sanatseverleri ve vatanına gönülden bağlı herkesi bu anlamlı geceye davet eden Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya, şunları söyledi:

“18 Mart’ta, Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını anmak ve onların aziz hatırasına saygı duruşunda bulunmak için sahnede olacağız. Çanakkale Destanı’nı, çocuklarımıza ve gençlerimize unutulmaz bir görsel şölen eşliğinde, duygu yüklü bir anlatımla hissettirmek ve bu eşsiz mirası kalplerine kazımak en büyük amacımızdır. Tüm sanatseverleri, bu özel gecede bizimle olmaya davet ediyoruz.”