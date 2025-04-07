Bu yıl 18’incisi organize edilecek ÇEK Ödül Töreni’nde Eğitime Katkı Ödülü’nü almaya hak kazanan isim, “Dünya’nın en iyi 50 öğretmeni” arasında gösterilen Dilek Livaneli oldu.BURSA (İGFA) - Çağdaş Eğitim Kooperatifinin geleneksel olarak düzenlediği ve bugüne dek çağdaş eğitime katkı yapan birbirinden değerli kişi ve kurumların ödüllendirildiği ÇEK Ödül Töreni’nin Yönergesinde bu yıl değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik sonrası Yönetim Kurulu kararıyla tek kategoriye indirilen ÇEK Ödül Töreni, bu yıldan itibaren “Eğitime Katkı Ödülü” başlığıyla organize edilecek.

Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 23 aydın tarafından 1995 yılında kurulduğunu ve bu yıl 30. kuruluş yılını kutladıklarını ifade eden ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay, ilki 2006 yılında düzenlenen ÇEK Ödül Töreni’nin bu yıl 18’incisini organize edecek olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirme ile Eğitime Katkı Ödülü’nü öğretmen-yazar Dilek Livaneli’ye takdim edeceklerini dile getiren Alpay, “Sayın Dilek Livaneli, meslek hayatı boyunca çeşitli köy okullarında görev alarak bu okullardaki eğitimin daha nitelikli hale gelmesi için sosyal, kültürel ve ekonomik alanda çok sayıda projeyi hayata geçirmiştir.

Gerçekleştirdiği değerli çalışmalar sonrasında ‘Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni’ arasında gösterilen ilk Türk öğretmen olma unvanına sahip olan Livaneli, 2015 Küresel Öğretmen Ödülleri’ne ve 2018 UNESCO Ödüllerine de aday gösterildi. Birleşik Krallık Yaşam Boyu Başarı ödülünü alarak Londra’da uluslararası eğitim bursu almaya hak kazanan Livaneli, International School of London’da öğretmenlik mesleğini sürdürüyor. Livaneli, Birleşmiş Milletler Gönüllü Eğitim Temsilcisi olarak görev yapıyor ve köy okullarının gelişimi adına sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye devam ediyor. Sayın Dilek Livaneli, çocukların daha nitelikli eğitim alması adına gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve bu alanda gösterdiği emeğin karşılığı olarak Yönetim Kurulumuzca ödüle layık görüldü.” şeklinde konuştu.

“Ödül Töreni 18 Nisan’da”

3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesi Konferans Salonu’nda 18 Nisan akşamı gerçekleştirilecek Ödül Töreni’nde, açılış ve protokol konuşmalarının ardından plaket törenine geçilecek ve ödül tarihçesi filminin gösterimi sonrası Eğitime Katkı Ödülü sahibini bulacak. Ödül töreninin ardından Dilek Livaneli katılımcılarla “Bir Dilek Yetmez” isimli özel sunumunu paylaşacak. Gecenin finalinde ise Özel 3 Mart Eğitim Kurumları Çok Sesli Korosu sahne alarak şarkılarını seslendirecek.

ÇEK ÖDÜL TÖRENİ HAKKINDA

İlki 2006 yılında “Eğitim Ödülü” adıyla düzenlenen ÇEK Ödül Töreni’nde bugüne dek ödül almaya hak kazanan değerli isimler şöyle sıralandı: “Prof. Dr. Türkan Saylan (ÇYDD Genel Başkanı), Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran (U.Ü. Rektörü), Prof. Dr. Kemal Gürüz (YÖK eski Başkanı), Prof. Dr. Celal Şengör, BEGEV (Bursa Eğitim Geliştirme Vakfı), Coşkunöz Eğitim Vakfı, Asım Kocabıyık (Borusan Vakfı Başkanı), Yılmaz Akkılıç (Gazeteci-yazar), Prof. Dr. Kemal Kocabaş (YKKED Başkanı), Hüseyin Özdilek (Sanayici-iş adamı), Prof. Dr. Bozkurt Güvenç (Eğitimci-yazar), Bursa Çimento Fabrikaları AŞ, AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) Bursa, Gülsüm Gün, Nadir Gezer (Öğretmen-yazar), BTSO (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası), Hikmet Uluğbay (Milli Eğitim eski Bakanı), Bursa İli Eğitim Hizmetlerine Yardım ve Eğitimi Geliştirme Derneği, Prof. Dr. Aysel Çelikel (ÇYDD Genel Başkanı), Osman Köseoğlu, Recep Nas, Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, Lemanser Sükan, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Engin İlhan, Prof. Dr. Hasan Şimşek, Orhan Bursalı, Halil Güleç, Nihan Toptan, Prof. Dr. Selçuk Şirin, Samet Başkonuş, Şahap Aktaş, Fahrettin Gülener, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Prof. Dr. Ebru Aktan Acar, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Osman Canik, Yurt Genelinde Görev Yapan Tüm Öğretmenler, Yücel Edebali, Elif Sağdilek, Ömür Kurt, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Doç. Dr. Canan Dağdeviren, Prof. Dr. Ulviye – Ziya Gökalp Özer, Müjdehan Örs Filiz, Mersin Liseliler Derneği, Prof. Dr. Cezmi Akdiş, Prof. Dr. Mübeccel Akdiş, Muş Bulanık Anadolu Lisesi Eğitim Gönüllüleri Topluluğu, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), Ümitser Ergen.”