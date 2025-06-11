Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 13-14-15 Haziran tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. 1.600’ün üzerinde pehlivanın er meydanına çıkacağı yağlı güreşler, 13-14-15 Haziran’da İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleşecek.

DEV PROGRAM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında önemli bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapıyor. Her yıl Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 17.’si için geri sayım başladı. Türk spor kültürünün en önemli ve köklü dallarından biri olan ata sporumuz yağlı güreşlerde Türkiye’nin birbirinden değerli başpehlivanlarını bir araya getirecek bu muhteşem organizasyon 13-14-15 Haziran 2025 tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilecek. Dev organizasyon bu yıl ‘Hocaların hocası’ unvanıyla tanınan şampiyon güreşçimiz Ramiz Kahveciler adına düzenlenecek.

SEKAPARK ETABI GÜREŞÇİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Türkiye'nin birbirinden değerli başpehlivanları ile birlikte 1.600’ün üzerinde güreşçiyi bir araya getirecek önemli organizasyonda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen ve 7 organizasyondan oluşan 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ligin 3. organizasyonu olarak yapılacak. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne doğrudan katılma hakkını kazanacak. Öte yandan birinci olanlara ekstra 3 puanın verileceği Sekapark etabı, güreşçiler için ayrı bir önem taşıyacak.

PEHLİVANLAR ALTIN KEMER İÇİN YARIŞACAK

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların çayıra çıkarak kıran kırana mücadele edeceği 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde Türkiye’nin en iddialı pehlivanları mertlik, cesaret ve yiğitlik timsali olarak kol bağlayıp güreş tutacak. Şampiyon başpehlivan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenerek özel hazırlanmış altın kemerin sahibi olacak. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce güreşsever de Kocaeli’ye gelerek nefes kesen mücadeleleri izlemenin zevkine varacak. 14 farklı boyda güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyecek olan güreşçilerin yanı sıra başpehlivanlar da er meydanında ter dökecek.