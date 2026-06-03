İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, vatandaşları yaklaşık 985,5 milyon TL dolandırdığı belirlenen 503 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 261'i tutuklanırken, hesaplarında 1,1 milyar TL'yi aşan işlem hacmi tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 503 şüpheli gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin vatandaşları toplam 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı belirlendi. Yakalanan şüphelilerden 261'i tutuklanırken, 242 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şebekelerin; kendilerini kamu görevlisi ve banka çalışanı olarak tanıttıkları, iş bulma vaadinde bulundukları, güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşmeler imzalattıkları ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dolandırıcılık şebekeleri ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

17 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine' yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı toplamda 985 Milyon 507 Bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden;

-261'i TUTUKLANDI.

-242'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



MASAK: pic.twitter.com/36BbCAnsmZ — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 3, 2026