2025 üretim sezonunda Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne sunulan ve kabul edilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında İzmir’de yürütülen Kuşkonmaz Üretiminin Geliştirilmesi Projesi ilk meyvelerini verdi.İZMİR (İGFA) - Dünyada büyük rağbet gören ve yüksek fiyatlarla pazarlanan kuşkonmaz İzmir’de Ödemiş ve Tire ilçelerinde yetiştiriliyor. İzmir’in ürün deseni arasında son yıllarda dikkat çeken ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla üretim alanı genişleyen kuşkonmaz, İzmir’de sebze üretiminde verim ve kaliteyi artırmasının yanı sıra, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle de dikkat çeken önemli bir ürün. Kuşkonmaz ayrıca İzmir tarımını geleceğe taşıyacak stratejik bir ürün olarak değerlendiriliyor ve önemli bir alternatif üretim kaynağı oluşturuyor.

17 BİN FİDE DAĞITILDI

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile İzmir’de bu kıymetli ürünün üretimi arttırılıyor. Proje kapsamında %50’si Tarım ve Orman Bakanlığı, %50’si üretici bütçesiyle temin edilen 17 bin fide 5 üreticiye teslim edildi.

Toplam bütçesi 422 bin TL olan Kuşkonmaz Üretiminin Geliştirilmesi Projesi ile İzmir’in verimli topraklarında besleyiciliğinin yanı sıra üreticisine getireceği ekonomik değeriyle dikkat çeken bir ürün daha yaygınlaştırılmış olacak.